6 mai 2019

Ne vous attendez pas cependant à un roman de glaciale épouvante suscitée par la monstruosité du tueur et sa science de la cruauté étalée sur des pages aussi sanglantes qu’insoutenables. Ne croyez pas non plus avoir affaire à un roman d’anticipation ou de science fiction dépaysant.

Les éléments « futuristes » sont plutôt discrets tout en collant assez fidèlement à la réalité que nous vivons aujourd’hui : emprise des jeux vidéos et de la réalité virtuelle, recours de plus en plus indispensable dans la police à la puissance de l’informatique avec ses fichiers nominatifs plus ou moins sécurisés, volonté de détection des criminels sur la base de données génétiques, femmes de pouvoir qui, pour s ’imposer, se sont forgé une carapace encore plus dure que celle des hommes…